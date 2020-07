Attivo il nuovo semaforo di fronte alla Caserma dei Vigili del Fuoco “Più sicurezza”

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di riqualificazione dell’impianto semaforico di Strada Valnure a Piacenza, in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco, che è ora in funzione, garantendo una maggiore sicurezza sia per l’uscita dei mezzi di soccorso sia per la circolazione veicolare sia per l’attraversamento pedonale della strada, su cui il traffico registrato è in aumento.

Nel corso dell’intervento – sostenuto dal Comune di Piacenza con un impegno economico di 50 mila euro – si è provveduto alla sostituzione e al riposizionamento delle paline e delle lanterne, l’aggiunta di pali a sbraccio sulla carreggiata al fine di aumentare il livello di sicurezza dell’impianto e la dotazione di un sistema che permette l’attraversamento pedonale “a chiamata”, anche per i non vedenti attraverso avvisi sonori.

“Ci eravamo assunti l’impegno di dare una risposta concreta nel minor tempo possibile, a fronte di un intervento che era particolarmente atteso e su cui ci siamo confrontati con i Vigili del Fuoco – commentano il Sindaco Patrizia Barbieri e gli Assessori ai Lavori Pubblici, Marco Tassi e alla Mobilità, Paolo Mancioppi”. “Abbiamo però deciso – prosegue il Sindaco Patrizia Barbieri – che l’inaugurazione pubblica sarà organizzata solo quando, terminato il periodo di convalescenza post-Covid, rientrerà in servizio il Comandante provinciale Maurizio Pilotti: insieme abbiamo lavorato per realizzare l’intervento ed insieme lo inaugureremo; ed io sono certa che il Comandante farà di tutto per ritornare il prima possibile”.