Auser cerca volontari per attività socialmente utili: ecco come candidarsi

“AAA Cercasi volontari per attività socialmente utili a Piacenza. Firmato: Auser, il volontariato organizzato”. Così l’associazione annuncia l’apertura di una campagna di reclutamento volontari sul territorio provinciale.

“Necessitiamo di volontari attivi in modo urgente, anche in vista dell’apertura delle scuole dove i volontari Auser svolgono un ruolo importante nei momenti di ingresso e uscita degli studenti – spiegano da via Musso -. Il volontariato di Auser Piacenza è organizzato e coperto da una convenzione disponibile per la consultazione sul sito del proprio Comune, e prevede rimborsi spese per l’attività. Tra le “figure” più ricercate ci sono i “nonni paletta”, ossia quel servizio di vigilanza presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza all’entrata e all’uscita, o sui pullman, in affiancamento al personale viaggiante. Sempre nelle scuole, sono i “nonni” di Auser a occuparsi spesso dell’attività di custodia dei più piccoli prima dell’inizio delle lezioni. E ancora attività in cerca di volontari negli spazi comunali anche per piccola e semplice manutenzione: quindi porte aperte ad artigiani in pensione”.

“Fondamentale – continua la nota – il ruolo di Auser Piacenza e dei suoi volontari nei poli della cultura pubblica piacentini: biblioteche, musei, mostre speciali. Nei luoghi in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività, i volontari garantiscono una migliore fruizione, attività importante soprattutto oggi. E ancora: assistenza alle mense scolastiche, supporto alle attività del Tribunale o della Procura e alla “Casa di Iris” e nelle strutture pubbliche l’aggiornamento delle bacheche”.

“Come Auser abbiamo lavorato in questi mesi per garantire la massima sicurezza e l’aggiornamento dei protocolli per l’impiego dei volontari – concludono dall’associazione – quindi offriamo un’esperienza attiva di crescita dal punto di vista della socialità e delle tutela dei beni materiali e immateriali di tutti, i beni comuni”.

INFO E CONTATTI – “Chi fosse interessato – informa Auser – anche solo per informazioni o chiarimenti può telefonare ad Auser allo 0523/320761 al mattino e chiedere di Daniele. E’ possibile presentarsi presso la sede di via Musso, 5, a Piacenza in orari d’ufficio oppure mandare una email all’indirizzo amministrazione@auserpiacenza.it”.