Auto contro bici a San Nicolò, donna ferita

Scontro tra una vettura Lancia Y e una bicicletta a pedalata assistita nella tarda mattinata a San Nicolò (Piacenza).

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Vescovi e via XV Aprile: ad avere la peggio una donna di 48 anni in sella alla due ruote che è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò che ha portato la donna in pronto soccorso di Piacenza. I rilievi sono a cura della polizia locale Bassa Val Trebbia Val Luretta.