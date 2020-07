Grave incidente stradale nel pomeriggio del 30 luglio lungo la strada provinciale della Val Tidone tra Borgonovo e Pianello (Piacenza), in località Casa Colombara.

Per cause da chiarire – forse per evitare un ciclista che sopraggiungeva, ma la dinamica è in corso di accertamento – una vettura è uscita di strada ribaltandosi nel campo arato a lato della carreggiata. I soccorsi sono scattati tempestivamente per liberare le persone all’interno dell’abitacolo, con l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Castello. Sul posto anche le ambulanze della Pubblica di Castelsangiovanni, della Croce Rossa di Borgonovo e San Nicolò, insieme all’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni e all’elicottero decollato dall’ospedale Maggiore di Parma.

Quattro le persone all’interno della vettura, tra cui due minorenni, rimaste ferite in modo serio e condotte al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.