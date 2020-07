Auto esce di strada e si ribalta tra gli alberi: conducente illeso

Perde il controllo dell’auto che esce di strada e si ribalta su un fianco in mezzo alla vegetazione.

E’ uscito fortunatamente (e incredibilmente) illeso il conducente della vettura rimasto coinvolto nel pomeriggio del 17 luglio in un incidente stradale lungo la provinciale all’altezza di Rivalta di Gazzola (Piacenza). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che viaggiava in direzione di Travo, poco dopo aver superato il castello nell’affrontare una semicurva ha perso il controllo dell’auto – una Opel Corsa – che ha sbandato uscendo di strada e scivolando alcuni metri lungo un avvallamento prima di terminare la propria corsa contro alcuni alberi, ribaltata su un fianco (nella foto in alto).

Sul luogo dell’incidente si sono portati i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e i vigili del fuoco, ma per il conducente, riuscito ad uscire dalla vettura, non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. La vegetazione ha con tutta probabilità attutito il colpo, evitando all’uomo conseguenze decisamente peggiori. Dei rilievi si occupano i carabinieri.