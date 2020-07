Auto in fiamme lungo lo Stradone Farnese, intervengono i vigili del fuoco

Auto in fiamme lungo lo Stradone Farnese a Piacenza, nel tardo pomeriggio del 21 luglio.

Da chiarire le cause del rogo, domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con due squadre: il conducente della vettura, una Opel Meriva, è rimasto fortunatamente illeso.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area, lo Stradone Farnese è rimasto momentaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi. Sul posto le volanti della Questura e la polizia Locale.