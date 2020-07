Alle 8 e 30 di martedì 7 luglio una Peugeut Berlingo con a bordo 4 persone è andato a sbattere contro una parete rocciosa.

L’incidente è avvenuto sulla tortuosa strada collinare che da Salso Minore conduce a Casale di Brugneto, nel comune di Ferriere (Piacenza). A bordo della monovolume 4 operai, diretti a un cantiere edile; da quanto si è appreso il conducente ha accusato un lieve malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Gli occupanti sono riusciti ad uscire la veicolo e a chiamare il numero di emergenza 118: sul posto in una manciata di minuti sono giunti i sanitari della Croce Rossa di Marsaglia e anche il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Bobbio.

Tre le persone rimaste ferite, non in modo grave: due, in condizioni meno preoccupanti, sono state condotte con l’ambulanza della CRI all’Ospedale di Bobbio per accertamenti, mentre per la terza è stato disposto il trasferimento all’Ospedale di Piacenza. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri, con i militari impegnati anche a disporre la temporanea chiusura della strada per il tempo necessario alla rimozione del veicolo incidentato da parte del carro attrezzi.