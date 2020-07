Autonomia regionale, Rancan (Lega) a Bonaccini “Faccia ripartire subito il percorso”

“Sul tema dell’Autonomia regionale, il presidente Stefano Bonaccini faccia ripartire subito il percorso: urge ricostituire la delegazione trattante, coinvolgendo Comuni e Province ed estendere a 23 le materie di competenza da richiedere al Governo”. Così in una nota il capogruppo regionale della Lega ER, Matteo Rancan, in cui risponde alle “dichiarazioni rilasciate ieri dal governatore dell’Emilia Romagna: ‘rivendico e difendo la mia proposta di autonomia e voglio andare avanti’ nel corso del congresso nazionale dell’Ali in corso a Napoli”.

“E’ arrivato il momento di accelerare sull’autonomia regionale: l’emergenza Covid ha dimostrato che sono i territori a dover dare le risposte più importanti a cittadini e imprese. Allo stesso modo, sul versante economico, l’emergenza ha dimostrato come la nostra Regione debba essere messa nelle condizioni di approvare e disporre manovre che siano davvero incisive. Pertanto invitiamo il governatore Stefano Bonaccini a riprendere in mano gli impegni per l’autonomia regionale. Chiediamo che lo faccia coinvolgendo direttamente sia le amministrazioni comunali che i sindaci del territorio, non solamente, dunque, per il tramite di Anci” conclude Rancan.