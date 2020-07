Baseball, Piacenza ospita Ares: in palio punti per risalire la classifica

La Serie B di baseball, quest’anno in formato ridotto, si approssima al giro di boa prima della sosta di agosto. Un Piacenza certamente rinfrancato dai primi punti stagionali ma ancora in una posizione di classifica arretrata, ospita i milanesi dell’Ares (gara1 alle ore 11 e gara2 alle 15,30 arbitrate da Bianchi e Di Dio).

In palio punti importanti per allontanarsi dai quartieri meno nobili e l’obbligo per il Piacenza di inseguire la prima doppietta stagionale. Riuscire nell’impresa significherebbe abbandonare l’ultima piazza, ma soprattutto aiuterebbe ad accrescere il significato di un girone di ritorno che rischia di compromettersi definitivamente. La squadra di Agosti lotta in pratica dalla prima giornata con difficoltà legate all’indisponibilità di alcuni giocatori e, nonostante un ruolino finora non positivo, le va riconosciuto uno spirito combattivo degno di nota. Delle cinque sconfitte patite, due sono state col minimo scarto ed in pratica solo gara2 a Codogno è stata una vera e propria resa. In tutte le altre occasioni, la squadra è rimasta a lungo in partita realizzando anche un paio di rimonte travolgenti che solo per un soffio non si sono tradotte in autentiche imprese.

Questa volta arriva la matricola Ares, a sua volta con all’attivo un solo successo ottenuto domenica scorsa in gara1 contro Codogno. Si tratterà con tutta probabilità di un incontro equilibrato tra due squadre che proprio nell’ultimo turno sono riuscite a smuovere la loro classifica e che per questo aspirano a cogliere l’attimo. Con un girone di sole cinque squadre, la classifica resta gioco forza corta anche se le gerarchie si stanno delineando. Milano sembra avere qualcosa in più e in questo turno avrà il fattore campo dalla sua parte nel big-match con Fossano, seconda forza del girone. Riposa Codogno, che dopo l’esordio col botto contro Piacenza ha raccolto solo pareggi mantenendo comunque intatte le proprie chance di rincorsa al primo posto. Per Piacenza ed Ares, come detto, l’obiettivo è quello di non staccarsi troppo e troppo presto da queste tre squadre.

LE PARTITE: Piacenza-Ares Mi e Milano ’46-Fossano. Riposa: Codogno.

CLASSIFICA: Milano ’46 750 (4-3-1), Fossano 667 (6-4-2), Codogno 625 (8-5-3), Ares Mi 250 (4-1-3), Piacenza 167 (6-1-5).