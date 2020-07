“Bergonzoni a 360 gradi”, nel cortile di Palazzo Farnese ritorna la prosa a Piacenza

Ritorna la prosa a Piacenza con un evento speciale che Alessandro Bergonzoni dedica alla città nella quale fin dagli inizi della carriera ha presentato tutti i suoi spettacoli: “Bergonzoni a 360 Gradi”, un dialogo teatrale davanti al suo pubblico, un incontro di pensieri a voce alta che Bergonzoni scambierà con Nicola Cavallari. Appuntamento nel Cortile di Palazzo Farnese martedì 7 luglio alle ore 21.45, serata che inaugura “R-ESTATE A TEATRO”, la rassegna estiva 2020 di Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Alessandro Bergonzoni nasce a Bologna nel 1958. Il suo percorso artistico in questi anni lo ha portato, oltre che nei teatri, nei cinema e in radio, nelle pinacoteche nazionali, nelle carceri, nelle corsie degli ospedali, nelle scuole e nelle università, sulle pagine di giornali quotidiani e settimanali, nelle gallerie d’arte e nelle piazze grandi e piccole dei principali festival culturali. Artista, attore, autore, scrittore non ha rinunciato alla sua matrice comica, mai satirica. A Piacenza Teatro Gioco Vita lo ha ospitato nei suoi teatri fin dagli inizi della carriera. E’ stato al Teatro Municipale rispettivamente nel 2010, 2014 e 2018 i suoi spettacoli “Urge”, “Nessi” e “Trascendi e Sali”, lavori che gli hanno aperto artisticamente e socialmente strade sempre più intricate e necessarie. Bergonzoni ritorna a Piacenza per una serata speciale: un dialogo teatrale a 360 gradi davanti agli spettatori, un incontro di pensieri a voce alta.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA – Biglietto unico 15 euro. Posti numerati. È possibile acquistare i biglietti online sul sito https://www.vivaticket.com/. La prevendita è attiva anche presso la Biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 0523.315578 biglietteria@teatrogiocovita.it). Chi intende utilizzare il voucher deve procedere all’acquisto esclusivamente online. “La sera dello spettacolo sarà attiva una postazione di biglietteria all’ingresso di Palazzo Farnese a partire dalle ore 19 (tel. 334.6700321). Per evitare assembramenti e ulteriori rallentamenti all’accesso, si consiglia vivamente di acquistare i biglietti in prevendita. Sono previsti due ingressi allo spazio degli spettacoli: da Largo Brigata Piacenza per chi è già in possesso del biglietto, da Piazza Cittadella per chi deve passare dalla biglietteria. Accesso del pubblico scaglionato a partire dalle ore 20.45. Si prega di accedere per tempo allo spazio allo scopo di evitare assembramenti e ritardi negli ingressi. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale”.

INFO: TEATRO GIOCO VITA – tel. 0523.315578 – whatsapp 334.6700321 – info@teatrogiocovita.it