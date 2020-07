Biblioteche comunali, gli orari e le chiusure di agosto

Come informa il Comune di Piacenza, anche nel mese di agosto, le modalità di fruizione dei servizi presso le Biblioteche comunali proseguirà nel rispetto delle misure precauzionali previste a tutela della salute pubblica.

Tutti i dettagli in merito all’erogazione dei prestiti e alla modalità di prenotazione degli appuntamenti sono consultabili sul sito www.passerinilandipiacenza.it, che riporta anche gli orari della sede principale e di quelle decentrate. Tutte le strutture manterranno l’apertura attualmente in vigore, fatta eccezione per alcuni periodi di ferie estive. La Biblioteca Passerini Landi continuerà ad accogliere gli utenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13, mentre la Sezione Ragazzi Giana Anguissola sarà accessibile dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, nonché il martedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18. Entrambe resteranno chiuse al pubblico da lunedì 10 a sabato 22 agosto, con ripresa regolare dell’attività da lunedì 24.

La Biblioteca Dante rimane aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, nonché il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 19, mentre la sede della Farnesiana aggiunge, all’orario mattutino dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato, l’apertura pomeridiana del mercoledì dalle 15 alle 19. La struttura della Besurica è operativa il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, nonché il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. Le tre strutture decentrate resteranno chiuse nella settimana da lunedì 10 a sabato 15 agosto, riaprendo al pubblico già da lunedì 17.

Sarà invece sospeso per l’intero mese di agosto il servizio Prontobiblioteca, per la consegna gratuita a domicilio dei volumi in prestito riservata alle persone anziane, in condizioni di difficoltà o con ridotta autonomia negli spostamenti.