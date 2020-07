Buon compleanno Grattacielo dei Mille: 50 anni fa la fine dei lavori

Dopo 5 anni di lavori, il 16 luglio 1970 veniva data la fine dei lavori del Grattacielo dei Mille, l’edificio più alto della città, progettato e costruito da un architetto, Mario Cattozzo, e un ingegnere, Salvatore Ligresti, entrambi milanesi.

A ricordare i 50 anni dell’edificio è l’Associazione Amici del Grattacielo dei Mille: “I suoi abitanti – scrivono -, felici di vivere guardando dall’alto la meravigliosa città di Piacenza, lo festeggiano riunendosi all’interno del giardino condominiale per rendere sempre più coesa la propria comunità e per pensare insieme come il “gigante” possa diventare un esempio di comunità sostenibile. Un brindisi quindi per i grattacielo insieme a tutta la città per un futuro sempre più “green”.