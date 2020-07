Busa, confermata per il terzo anno la giovanissima schiacciatrice Martina Antola

Martina Antola giocherà a Gossolengo anche la prossima stagione, la numero tre in maglia Busa Foodlab per la schiacciatrice ligure che ha deciso di proseguire ancora una volta la sua carriera nella società del presidente Maurizio Beccari dopo le esperienze in serie B2 e nella formazione under 18 Regionale.

Nonostante le tante esperienze collezionate in maglia biancoblu, Antola – nata il 9 gennaio 2003 – sarà ancora una volta la giocatrice più giovane del roster a disposizione di coach Marzia Grandi. “Sono molto contenta di rimanere per il terzo anno di fila a Gossolengo perché ho trovato una società molto seria e un gruppo molto unito col quale ho sempre legato molto bene – spiega Antola -. Essendo la più piccola del gruppo ho nuovamente la possibilità di imparare da tutte le mie compagne che hanno una grande esperienza e questo mi invoglia a dare sempre il massimo”. Anche per la giocatrice genovese il campionato 2020/21 segnerà l’esordio nella terza serie nazionale. “La serie B1 sarà sicuramente un campionato più impegnativo che ci porterà ad affrontare squadre di alto livello, ma saremo pronte per questa nuova avventura e il gruppo sarà sicuramen”te il nostro punto forte – conclude la giocatrice .- Il mio obiettivo anche quest’anno sarà quello di dare sempre il meglio facendomi trovare sempre pronta quando necessario e cercare di crescere sempre di più”.

La riconferma di Antola chiude di fatto l’ultimo slot in posto quattro dove il Busa Foodlab potrà contare su capitan Chiara Scarabelli, la nuova arrivata Giulia Crespi e Elena Donida.