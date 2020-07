Busa Foodlab, in seconda linea conferma per Michela Traversoni

Il Busa Foodlab incassa una nuova riconferma, questa volta in seconda linea. Michela Traversoni, classe 1995, resterà a Gossolengo per un’altra stagione, la terza nella società del presidente Maurizio Beccari dopo la lunga parentesi a Marudo.

Desiderio di continuità e volontà di proseguire nel solco tracciato negli ultimi due campionati: queste le leve che hanno spinto il libero casalino ad indossare la maglia “numero uno” biancoblu anche nel prossimo campionato. «Sono stati due anni molto positivi, come dimostrano una semifinale playoff ed una promozione diretta – racconta Traversoni – Ho avuto la fortuna di trovare uno staff molto preparato e disponibile oltre a delle valide compagne con le quali si è subito instaurato un ottimo rapporto, sia in campo che fuori».

Come per molte sue compagne di squadra, anche per Traversoni la prossima sarà la stagione di esordio nel campionato di serie B1. Un salto di categoria che non spaventa il libero ma che anzi esalta la sua determinazione, caratteristica peculiare della giocatrice venuta alla luce nei momenti chiave delle stagioni precedenti. «Sono molto carica per l’approccio a questa nuova categoria – conclude Traversoni – Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per abituarmi ai ritmi della B1».