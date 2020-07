Busa Foodlab, la giovanissima Giulia Crespi rinforza posto quattro

Secondo nuovo arrivo per la stagione 2020/21, secondo importante innesto per il che rinforza posto quattro con la schiacciatrice Giulia Crespi.

Nata il 21 febbraio del 2000, la giocatrice originaria di Vimercate può vantare un ottimo curriculum nonostante la giovanissima età. Ultimo tassello della sua carriera, in ordine di tempo, quello con la maglia della Pallavolo Capo d’Orso a Palau nella serie B1 2019/2020. «Dalla mia esperienza a Palau porto sicuramente tanta voglia di giocare visto come è finita l’annata – spiega l’ultima arrivata in casa Busa Foodlab – Porto inoltre molta conoscenza tattica che ho potuto affinare grazie alle ragazze con più esperienza di me».

Prima della stagione in terra sarda per Crespi diversi i gettoni collezionati in categoria a Bedizzole. Importanti le esperienza nelle categorie giovanili dove la banda ha giocato per quattro anni alla Foppapedretti Bergamo con l’ultimo anno di Under 18 alla Yamamay Busto Arsizio. Poche parole ma intenzioni chiarissime per la new entry biancoblu. «Alla squadra posso dare sicuramente molta serietà e molta voglia di lavorare. Sono una giocatrice che punta sulla tecnica e che cerca di imparare molto anche dalle ragazze più grandi – conclude Crespi – L’obiettivo è quello di fare un bel campionato cercando di creare anche un bel gruppo che penso sia il punto fondamentale di ogni squadra».