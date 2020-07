Cadeo Carpaneto, ritiro in azzurro per gli Juniores Piras e Calì

Ritiro in altura in azzurro per due atleti Juniores dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto. Dal 20 al 31 luglio, infatti, il modenese Francesco Calì e il brianzolo Andrea Piras sono stati convocati per gli allenamenti con la nazionale a Livigno, seguiti dal ct di categoria Rino De Candido. Il gruppo sarà formato da dodici atleti.