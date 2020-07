Cadeo, torna “Cinema sul viale”: sette appuntamenti cinematografici dal 3 luglio al 21 agosto

Cadeo (Piacenza), stasera, 3 luglio, torna “Cinema sul viale“.

Anche quest’estate torna “Cinema sul viale”, il ciclo di serate dedicate alle proiezioni cinematografiche all’aperto e gratuite, promosse dall’Amministrazione Comunale di Cadeo, in collaborazione con le associazioni locali: GenitorInsieme, FotoArteVita, Bykers, ASD Quelli di Fontana, Associazione Saliceto, Pro Loco Roveleto e Fiorenzuola in movimento.

“In questa estate segnata dall’emergenza sanitaria questi appuntamenti cinematografici si fanno ancora più significativi – spiega Marco Bricconi, sindaco di Cadeo -. Un’occasione per tornare a socializzare, ad incontrarsi e a vivere mesi ricchi di opportunità anche se si resta in paese, lontani dai luoghi di villeggiatura”. L’iniziativa prende il via stasera 3 luglio e dà appuntamento a tutti i cittadini il venerdì sera per trascorrere serate tra cinema e compagnia.

“Sono sette gli appuntamenti messi a programma, con un ventaglio di proposte che punta a soddisfare i gusti e le età di tutti. Si affrontano tematiche importanti come la lotta alla mafia, il diritto alla libertà di espressione e la solidarietà – sottolinea il vicesindaco Marica Toma -. Le proiezioni si tengono ogni venerdì alle ore 21.00, sono gratuite e proseguono fino al 21 agosto. Le sedute del cinema all’aperto saranno distanziate e vi sarà l’obbligo di mascherina e uso di igienizzante mani”.

Le proiezioni sono ad ingresso libero e con una natura itinerante: si proietta in viale Aldo Moro a Roveleto ma anche nelle frazioni di Cadeo, Saliceto e Fontana.