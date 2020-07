Cambiamento climatico ed energia sostenibile, sul sito del Comune un questionario per i cittadini

Il Comune di Piacenza sta predisponendo il Piano di azione per l’Energia sostenibile e il Clima (PAESC), con l’obiettivo di “rafforzare – si legge in una nota – la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti”.

“Tale strumento prevede – aggiunge il Comune -, tra l’altro, un percorso di indagine sul territorio, rivolto a tutti i cittadini, Enti e associazioni. Siamo tutti coinvolti dalle problematiche legate ai cambiamenti climatici in atto ed è importante, quindi, raccogliere i contributi di ciascuno, per riuscire a capire qual è la percezione del problema e rispondere al meglio alle esigenze avvertite sul territorio”.

“Ecco perchè l’Amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti i cittadini – spiega la nota -; sono sufficienti solo pochi minuti di tempo per compilare il questionario disponibile sul sito web del Comune di Piacenza, che ha come obiettivo quello di raccogliere informazioni sulla percezione dei rischi conseguenti ai cambiamenti climatici, nonché sulle priorità e gli strumenti per migliorare la capacità di adattamento del territorio”. “Il parere di ogni cittadino – sottolinea il Comune – è importante, per contribuire alla realizzazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) completando il questionario disponibile al link: www.comune.piacenza.it/ambiente

L’Amministrazione comunale ringrazia chiunque vorrà supportare l’iniziativa, rispondendo alle semplici domande del questionario”.