Canottieri Ongina, ufficiale il ritorno di Lorenzo Paratici “A Monticelli livello alto”

Un gradito ritorno per un roster ormai vicino al suo completamento. In casa Canottieri Ongina a indossare nuovamente la maglia giallonera in serie B maschile sarà Lorenzo Paratici, giovane opposto classe 2000 che ritorna dopo un anno in riva al Po, dopo la stagione 2018-2019 disputata alla corte del presidente Fausto Colombi.

Talento piacentino, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di sedici anni dopo aver praticato la pallanuoto. Dopo il biennio nel Piacevolley, è approdato alla Canottieri Ongina facendo parte della rosa che aveva centrato una tranquilla salvezza nella serie cadetta. “Nella scorsa stagione – aggiunge Paratici – sono tornato a Piacenza stimolato dal progetto della Gas Sales per giocare una serie C in una squadra giovane e soprattutto provare a crescere tecnicamente. Ora appena mi ha chiamato il presidente Colombi ho detto subito sì, essendo stato anche colpito dalle prestazioni della Canottieri Ongina nella scorsa stagione ai vertici della serie B. A Monticelli c’è un livello alto e questo è un ulteriore stimolo”.

Nella nuova rosa affidata al confermato tecnico Mauro Bartolomeo, Paratici sarà il vice di Henry Miranda, opposto confermato. Il ritorno di Lorenzo rappresenta il decimo tassello del mosaico giallonero in campo.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, Lorenzo Paratici in maglia Canottieri Ongina