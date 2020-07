Cantina di Vicobarone, un premio alla sostenibilità “Ottime prospettive per la vendemmia 2020”

“Ottime prospettive per la vendemmia 2020”. Così il Presidente di Cantina di Vicobarone Giuseppe Gaddilastri introduce quelle che sono le previsioni sotto il profilo produttivo della vendemmia di quest’anno “ci sono le premesse per affermare che sarà una buona annata, il prodotto è sano, le condizioni climatiche favoriscono la maturazione che sta procedendo in modo ottimale”.

Le previsioni nel panorama della produzione vitivinicola sono dunque incoraggianti sia sul fronte della quantità che della qualità. “I presupposti ci sono tutti per poter affermare che il 2020 sarà un’annata che potenzialmente darà buoni frutti e di questo siamo molto felici” continua il Presidente ricordando la complessità del momento che abbiamo vissuto e che ci ha profondamente segnato “l’impegno e la costante dedizione verso il nostro lavoro sono stati i punti di forza che ci hanno permesso di affrontare le difficoltà, abbiamo creduto nel lavoro di squadra, facendo tesoro di tutte le risorse del nostro territorio, naturali e umane. Abbiamo creduto in noi, ma abbiamo potuto fare la differenza perché abbiamo creduto fortemente anche in tutti voi”.

Cantina di Vicobarone, grazie anche al sostegno di coloro che da sempre scelgono i suoi vini, ha contribuito in modo importante a gestire l’emergenza che ha investito il nostro paese, attivandosi a sostegno di numerose iniziative solidaristiche sul territorio, consapevole della necessità di rimanere uniti per ripartire più forti e più determinati di prima. “Con orgoglio condividiamo con tutti i voi il primo importante risultato raggiunto dopo la ripresa a pieno regime della nostra attività”. Così il vice presidente della Cantina Maurizio Centenari spiega come concretamente gli sforzi di questo periodo siano stati premiati: “Due dei vini della linea Sostenibili, Gutturnio DOC Frizzante 2018 e Ortrugo Dei Colli Piacentini DOC Frizzante 2019, sono stati selezionati per essere inseriti nella prestigiosa guida 5StarWines – the Book 2021, due referenze espressione dei valori a fondamento del progetto di sostenibilità ambientale che la nostra azienda ha avviato già da diversi anni”.

I due vini hanno ottenuto rispettivamente il punteggio di 90/100, riconfermandosi prodotti vitivinicoli di alta qualità, frutto del costante impegno e dedizione della Cantina verso il territorio e le preziose risorse che lo caratterizzano. “Credere nella sostenibilità significa per noi credere in un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri” conclude il Presidente Gaddilastri “siamo consapevoli che preservare le risorse del nostro territorio sia un atto dovuto, che crea valore nel lungo periodo. È con grande senso di responsabilità che ispiriamo ogni nostra azione alla tutela del nostro e del vostro futuro”.

Quest’estate Cantina di Vicobarone ha deciso di rimanere a disposizione dei propri clienti, mantenendo aperto il punto vendita a Vicobarone per tutto il mese di agosto. Il punto vendita di Piacenza osserverà la chiusura estiva dal 9 al 24 agosto. (Nota stampa)