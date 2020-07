Carabinieri interrogati “Lo spacciatore insanguinato non è stato picchiato, è caduto”

Seconda giornata di interrogatori di garanzia in carcere per i carabinieri arrestati a Piacenza nell’ambito dell’Operazione Odysseus condotta dalla Procura della Repubblica, che ha portato a scoprire i reati consumati all’interno della Caserma Levante.

Al carcere delle Novate nel corso della mattinata sono arrivati gli avvocati di alcuni dei militari accusati di abusi e di spaccio all’interno della caserma. Secondo l’indagine, coordinata dal procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella con i sostituti Antonio Colonna e Matteo Centini, i carabinieri della stazione Piacenza Levante fin dal 2017 avrebbero messo in piedi un giro di arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni sia a fini economici sia per accrescere il proprio prestigio professionale.

Giuseppe Montella, l’appuntato dei carabinieri al centro dell’indagine della procura di Piacenza è ”molto provato” e ”credo proprio” che risponderà alle domande del gip. Lo ha detto il suo avvocato, Emanuele Solari, prima dell’interrogatorio di garanzia del suo assistito.

Un altro avvocato, Daniele Pancini, ha sostenuto che la foto (vedi sotto) con alcuni carabinieri che mostrano mezzette di banconote si riferirebbe a una vincita al “Gratta e Vinci” risalente al 2016 e reperibile da quell’anno su Facebook: “Quella foto non so in che misura sia collegata alle indagini, e ai fatti per i quali il nostro cliente è chiamato a rispondere. Chiederemo a lui maggiori spiegazioni”.

Sempre l’avvocato Pancini ha riferito, al termine dell’interrogatorio del suo assistito, che lo spacciatore di origini nigeriane ritratto insanguinato (foto sotto) dopo l’arresto ”non è stato picchiato, è caduto per terra durante l’inseguimento”.

Il legale ha aggiunto che il carabiniere suo assistito ”ha risposto alle domande del gip e del pm, si è professato estraneo a ogni violenza e spaccio, ha un tenore di vita normalissimo e non c’è alcun indizio che faccia pensare che fosse dedito ad attività illecite collegate alla droga”

”Il mio assistito ha partecipato a diverse operazioni – ha aggiunto – perché i carabinieri della stazione erano pochi”. In merito al pestaggio dello spacciatore, l’avvocato ha detto che il militare ”ha negato questo addebito, non risulta che questa persona sia stata massacrata, sembra che sia stata una ‘spacconata’ di Montella che ha rilasciato queste dichiarazioni”.

IN AGGIORNAMENTO