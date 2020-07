Carabinieri Levante, il ministro Lamorgese “Episodio inaccettabile”

“È un episodio incredibile, che ha minato quello che era un presidio di legalità che invece è diventato lo spettro di attività illegali e non accettabili da parte di persone appartenenti a forze di polizia”.

Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese si è espressa a proposito dell’inchiesta della Procura della Repubblica sui carabinieri della Caserma Levante di Piacenza. Lamorgese – intervenuta a Sorbolo (Parma), in occasione della consegna al Comune di un compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata – ha poi voluto sottolineare come un episodio del genere non possa “minare l’opinione che tutti abbiamo di una grande istituzione come l’Arma”.