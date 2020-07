Castell’Arquato, il 29 agosto torna il Festival Illica

Uno dei più importanti eventi per Castell’Arquato (Piacenza), il Festival Illica, è stato messo in cartellone sabato 29 agosto.

Ad ufficializzare la data è stata l’amministrazione comunale, con la direzione artistica che quest’anno è stata affidata a Francesca Rossi Del Monte, mentre la direzione musicale sarà condotta dal Maestro Fabrizio Cassi.

Ad esprimere massima soddisfazione è il consigliere del Comune di Castell’Arquato Michele Antonioli: “Ciò che ci ha portato alla scelta di Francesca Rossi Del Monte e del Maestro Cassi, oltre la levatura curriculare, sono le loro capacità manageriali combinate alla profonda conoscenza del mondo della lirica e cameristico di grande livello”.

La direzione artistica ha promesso un’edizione nella quale “la cifra culturale – spiega Rossi del Monte – sarà prioritaria nella scelta degli artisti e dei programmi ma sopratutto la formula del Festival sarà elegante, innovativa e molto bon-ton. La serata avrà uno sviluppo in dittico ma non in forma tradizionale – aggiunge -. La prima parte sarà un Recital con pianoforte, la seconda un’ Opera atto unico. Presenza prestigiosa, di fama internazionale, il tenore Roberto Aronica, accompagnato al pianoforte dal Maestro Simone Savina. La seconda parte prevederà la messa in scena di un atto unico Pucciniano completamente e volutamente femminile: Suor Angelica in forma di concerto. Il cast femminile di Suor Angelica è composto nel ruolo della protagonista dalla Signora Federica Vitali e in quello della zia Principessa dalla Signora Cristina Melis. Presenterà Riccardo Pecci. Il direttore musicale Maestro Cassi, dichiarandosi onorato dell’incarico ricevuto, assicura un proficuo gioco di squadra”.

Ulteriori informazioni saranno disponibili al sito: http://castellarquatoturismo.it/eventi/