Castelli di Rivalta e Gropparello, tra buon cibo e divertimento un’estate ricca di eventi

Castelli del Ducato, quest’estate tanti eventi e novità anche nel piacentino.

Dal 22 luglio al 16 agosto al via l’iniziativa “Le Luci della Rivalta” presso il Borgo ed il Castello di Rivalta. “Si tratta – si legge in una nota del circuito dei Castelli del Ducato – di una rassegna di eventi estivi al Castello, visitabile by night: quattro weekend lunghi e ricolmi di eventi, un palinsesto di intrattenimento con tanti protagonisti. Ad esempio, da giovedì 23 a domenica 26 luglio ospiti nel borgo il Birrificio Artigianale La Buttiga e il food truck Basulon con i suoi panini gourmet. Nella Foresteria del Castello dalle 18 I Cucinieri in Duomo con le loro nuove proposte sempre golose, fresche e sane per aperitivi, cene e dopocena. Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto ospiti nel borgo Retorto birrificio artigianale e Las Bravas Street Food, con le sue tapas e cucina spagnola. Mercoledì 5 agosto è cena su prenotazione grazie a “Sosushi sotto le luci della Rivalta”. A grande richiesta torna, per la seconda serata, il rinomato ristorante di sushi piacentino accompagnato da musica jazz di sottofondo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto ospiti nel borgo il birrificio artigianale “Vallescura” e il food truck “Umami” con la sua cucina tipica del Ducato. Il tutto sempre accompagnato da musica e concerti. E queste sono soltanto alcune anticipazioni di un calendario ricchissimo”.

Al Castello di Gropparello, invece, presso il Parco delle Fiabe, tutte le domeniche di luglio arrivano le “Giornate Fantastiche dell’Era di Passaggio”. “Giocare spensierati nei prati verdi – la presentazione dell’iniziativa degli organizzatori -, inventare storie all’ombra di un magico castello, sorridere a un cavaliere che cerca un drago verde, fidarsi e avere cura di se stessi responsabilmente, crescere nell’avventura nella natura alla scoperta del mondo che ci circonda: benvenute e benvenuti nell’Era di Passaggio! Anche il Parco delle Fiabe ritorna a vivere di magia, come in una valle incantata attorno al turrito castello per colorare la fantasia dei più piccoli e scaldare il cuore ai più grandi. La giornata include 3 percorsi: Visita Incantata nel Bosco; Visita Guidata al Castello; I Giochi dei Cavalieri. Pranzo alla Taverna Medievale per piatti tipici o Loco di Ristoro con i Cestini del Pellegrino e del Pastore”.

Per info e prenotazioni: www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it