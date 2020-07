Cattolica, 4 appuntamenti online per presentare i corsi triennali e magistrali

Anche quest’anno l’Università Cattolica di Piacenza vuole offrire supporto sia ai neo diplomati, che stanno valutando l’iscrizione ad un corso di laurea di primo livello, sia a laureandi e laureati che ambiscono a proseguire la propria carriera universitaria frequentando un corso di laurea magistrale.

“In questo momento storico così particolare – dichiara l’Ateneo -, le attività di orientamento alla scelta del corso e di supporto al processo di immatricolazione che sono state sempre offerte in presenza, si trasformano in incontri informativi virtuali, sia individuali che di gruppo, che permettono il confronto diretto con il personale dell’università e uno scambio di esperienza con gli studenti iscritti. Molti gli appuntamenti di supporto all’immatricolazione previsti per accompagnare le future matricole nella procedura di iscrizione in Università Cattolica, per scoprire come calcolare le rette universitarie o per approfondire le opportunità e i servizi offerti dall’Ateneo”.

https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-entra-in-cattolica-incontri

https://dopolatriennale.unicatt.it/magistrali-entra-in-cattolica-incontri

“Gli studenti – informa la Cattolica – che per la prima volta approcciano il mondo universitario inoltre potranno richiedere colloqui individuali (tramite Teams o Skype – previa prenotazione telefonica 0523 599 186/443/372 o via mail orientamento-pc@unicatt.it) oltre che con i referenti dell’Ufficio Orientamento, anche con i docenti referenti dei corsi di laurea e con gli psicologi del CROSS (Centro di Ricerche sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale dell’Università Cattolica) per un approccio di natura psico-attitudinale alla scelta. Non mancheranno infine momenti di approfondimento dell’offerta formativa”.

Il calendario degli incontri online su Teams prevede questi appuntamenti:

– Giovedì 2 luglio, alle ore 11: presentazione dei corsi di laurea magistrali della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

– Martedì 7 luglio, alle ore 10: presentazione delle lauree triennali in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e si parlerà di “Climate change: la sfida dell’adattamento”; alle ore 11.00 il professor Daniele Bruzzone illustrerà il corso in Scienze dell’educazione e della formazione e proporrà una riflessione su “Sviluppare il potenziale umano. Senso e prospettive delle professioni educative”.

– Mercoledì 8 luglio: alle 11 sarà la volta della presentazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (con i curricula in Diritto ed innovazione digitale e Diritto ed Economia) a cui seguirà il workshop su “Fake news e libertà di espressione: il web e i confini della democrazia”.

– Lunedì 13 luglio: alle ore 11 presentazione del corso in Progettazione pedagogica nei servizi per minori della Facoltà di Scienze della Formazione; alle ore 15.00 presentazione del programma internazionale di studio Double Degree in International Management, fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’Università Cattolica di Piacenza che consente agli studenti di affrontare un percorso di studi quadriennale (1 e 2° anno a Piacenza, 3° e 4°anno in una delle prestigiose Università partner in Francia, Germania, Olanda, Inghilterra, Messico o stati Uniti) conseguendo al termine 3 titoli di studio (Diploma di laurea italiano, Bachelor of Science (BSc) in International Management e Master in International Management).

Alle presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrale a ciclo unico sarà affiancato un breve workshop perché gli studenti, oltre a conoscere quali corsi di studio sono attivati presso la sede di Piacenza dell’Università Cattolica, possano anche avere un assaggio dei temi, di grande attualità, oggetto di studio nelle Facoltà.