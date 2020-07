Nella mattinata di martedì 21 giugno, presso l’Università Cattolica di Piacenza, sono stati proclamati i primi 8 laureati (cinque italiani e tre da altre nazioni del mondo) del corso triennale SAFE- Food production management. La discussione della tesi di laurea è avvenuta in due modalità: in presenza all’auditorium Mazzocchi e a distanza attraverso un collegamento video da remoto.

Sono così stati proclamati dottori i piacentini Rebecca Crudele e Maria Rossi (entrambe con 110 e lode, con festa doppia per Rebecca, dato che era il suo compleanno); con loro Sofia Felicioni, Michele Peroni, Viacheslav Shevchuk, Karen Rahal e Amavi Ferna Chakkrawarthige Neeliya.

La laurea triennale promossa dalla facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è un unicum in italia: completamente erogato in lingua inglese, Safe è un corso di laurea di filiera dallo spiccato taglio internazionale, che si inserisce in una strategia di didattica globalizzata tesa ad offrire ai laureati sbocchi occupazionali che superano i confini nazionali.

Parte dei laureandi, quelli che hanno partecipato alle sedute in presenza nell’Auditorium Gian Carlo Mazzocchi del campus piacentino, sono stati accompagnati da alcuni familiari, nel rispetto dei protocolli sanitari dettati dalla pandemia di Covid19.

Nel primo pomeriggio si proseguirà con una seduta di laurea magistrale di Scienze e tecnologie alimentari con altri 7 laureandi e, a seguire, per il resto della settimana, sarà la volta delle restanti sessioni di laurea estive della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali.