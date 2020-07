Cattolica, il dottorato Agrisystem compie 15 anni. Per candidarsi c’è tempo fino al 14 settembre

Il dottorato per il Sistema agro alimentare della Cattolica compie 15 anni. Un percorso innovativo e unico nel panorama italiano, che attira a Piacenza i migliori laureati provenienti da diverse università italiane e straniere e assicura al 95% dei propri dottori di ricerca un’occupazione entro i primi 6 mesi dal conseguimento del titolo.

“Agrisystem è un intenso percorso di crescita formativa e personale che permette di confrontarsi quotidianamente con ricercatori di aree differenti e di diversi paesi. Il 20% dei nostri dottori di ricerca è stato scelto per lavorare all’estero e oggi occupa posti rilevanti in aziende multinazionali del settore agroalimentare e in Università straniere – spiega il professor Paolo Ajmone Marsan, coordinatore del dottorato – a conferma della sua vocazione interdisciplinare che spazia dalla facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali a quella di Economia e Giurisprudenza della sede piacentina dell’Università Cattolica”.

Il dottorato, il cui bando scade il 14 settembre 2020, mette a disposizione 11 posti, 8 con borsa di studio, destinati ai migliori laureati, italiani e stranieri, motivati ad approfondire la propria formazione nel campo della ricerca applicata ai vari aspetti del sistema agroalimentare. “La crisi Covid-19 ha profondamente segnato il nostro Paese e il mondo intero che sta piangendo centinaia di migliaia di vittime e che soffrirà a lungo per le inevitabili conseguenze economiche e sociali. La nostra Università non si è fermata ed ha reagito con prontezza a questa crisi, offrendo corsi ed esami on-line e assicurando il rispetto delle regole di sicurezza nei laboratori – ha sottolineato Ajmone -, siamo pronti ad iniziare senza indugi il nuovo anno accademico, in presenza, con un sistema misto in presenza e in streaming o totalmente on-line, in funzione delle necessità e dei regolamenti che verranno emanati”.

Lo stretto rapporto con il mondo dell’impresa è da sempre un tratto distintivo del percorso di dottorato Agrisystem: “Le aziende che guardano al futuro puntano sulla formazione di qualità: siamo orgogliosi di riscontrare la fiducia delle aziende nazionali e multinazionali del settore food che hanno creduto e credono in noi – ha continuato Ajmone Marsan -. Si tratta di imprese che hanno deciso di sostenere borse di studio per offrire a giovani neolaureati l’opportunità di un impiego qualificato nell’agroalimentare, ma anche di imprese che hanno investito sui propri dipendenti, offrendo loro la possibilità di frequentare il dottorato industriale, che permette di conciliare lavoro, studio e ricerca”.

Accreditata dall’Anvur, Agrisystem “valorizza l’esigenza, tipica del settore agroalimentare, di raggiungere un giusto equilibrio tra il radicamento territoriale e la formazione di una cultura imprenditoriale capace di operare in un mercato sempre più globalizzato”.