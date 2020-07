Centralina Enel in fiamme a Villanova. “Grazie alla segnalazione evitati danni più gravi”

Nel tardo pomeriggio del 22 Luglio si è verificato un serio inconveniente in via Roma a Villanova sull’Arda (Piacenza), dove ha preso fuoco la centralina della rete elettrica che serve l’azienda Podere Cittadella società agricola, produttrice di latte fresco e yogurt.

L’incendio è stato spento grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni passanti ed all’azione dei Vigili del Fuoco prontamente intervenuti; in serata e fino a notte inoltrata, nonostante il forte temporale che insisteva sulla zona, una squadra di personale della rete elettrica si è impegnata ad allestire un collegamento temporaneo con un generatore di corrente per permettere l’attività di Podere Cittadella in attesa dell’intervento definitivo in cui sono attualmente impegnati, oggi 23 Luglio.

“Siamo molto grati – racconta Shimon Sarra di Podere Cittadella – a chi ha segnalato ed a tutti coloro che sono intervenuti per risolvere la situazione, i danni sarebbero potuti essere molto più gravi. Anche il nostro personale è stato encomiabile, abbiamo lavorato tutta la notte nonostante le gravi difficoltà per poter avere questa mattina il latte fresco e gli altri nostri prodotti pronti per la distribuzione come ogni giorno per i piacentini che tanto apprezzano i nostri alimenti genuini realizzati con latte locale km zero. Ormai senza corrente elettrica non è più possibile lavorare: macchinari, celle frigorifere, computer, ecc era tutto spento, non è come al tempo dei nostri nonni quando cavalli e buoi non si spegnevano mai”.