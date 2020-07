Centro Diurno Anziani, lunedì 20 riprende l’attività a Gragnano

Aprirà lunedì 20 il Centro Diurno Anziani di Gragnano Trebbiense (Piacenza).

Dopo il recente via libera distrettuale alle linee di indirizzo per la riapertura dei Centri, gli ospiti della struttura gragnanese potranno ritornare a frequentarla, limitatamente ad un piccolo gruppo, dalle ore 7 e 45 alle ore 12 e 45 per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. “Tutti i servizi – spiegano la Sindaca Patrizia Calza e l’assessore Marco Caviati – sono stati salvaguardati, non solo la mera attività di assistenza e occupazionale, ma anche le prestazioni di fisioterapia, infermeria e animazione. A cura dell’Amministrazione Comunale si provvederà anche al trasporto presso il Centro così come riprenderà il trasporto dei nostri Disabili presso le strutture del territorio in quanto il Comitato di Distretto della scorsa settimana ha dato il via libera anche alla frequenza presso i Centri residenziali per Disabili”. La struttura è stata sottoposta a sanificazione e saranno osservate tutte le modalità di ingresso e utilizzo spazi decise a livello distrettuale per la sicurezza degli utenti. Poiché presso il medesimo edificio è allocato il CUP, sono state adottate tutte le soluzioni per evitare contatto tra le persone. Sono stati previsti ingressi e uscite separate per entrambi i servizi e barriere e segnalazioni per escludere commistioni.

Si ricorda a questo proposito che anche l’attività del CUP ha ripreso dal 1 luglio. Le prenotazioni visite si possono effettuare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Sono escluse le prenotazioni per gli esami del sangue che continuano a farsi in farmacia, come da disposizioni dell’Ausl. Il Punto Prelievi di Gragnano sta procedendo agli esami, per tutti i target, dal 29 giugno scorso. Dal primo luglio i relativi referti si possono ritirare il lunedì mattina presso il centro prenotazioni dalle ore 10 alle ore 12.