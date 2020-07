Chiara Tonini è il nuovo opposto della Conad Alsenese

A lei toccheranno (anche) i palloni che scottano, con una buona fetta di responsabilità del reparto laterale d’attacco della squadra. Un ruolo a cui ogni opposto è abituato e lo stesso vale per Chiara Tonini, nuovo braccio pesante della Conad Alsenese, formazione piacentina che militerà per il secondo anno in B1 femminile.

Nata il 5 ottobre 1998 a Pavullo nel Frignano (Modena), la Tonini (alta un metro e 80 centimetri) si sposta solamente di qualche chilometro, avendo disputato la scorsa stagione in un’altra formazione piacentina, il Nure Volley di B2. Una provincia, quella di Piacenza, dove Chiara ha già giocato anche in precedenza vestendo per un biennio la maglia di Fiorenzuola in B2, categoria assaggiata anche alla San Michelese dopo la maturazione nel prestigioso vivaio dell’Anderlini Modena.

“Quando il nostro presidente Stiliano Faroldi – spiega il direttore sportivo della Conad Alsenese, Luca Baldrighi – mi ha informato della possibilità effettiva di sondare questo profilo, ho iniziato l’indagine esplorativa con Chiara in mezzo a diverse opportunità che stavamo valutando e anche la stessa giocatrice aveva al contempo diverse offerte. Devo essere molto onesto: inizialmente avevo qualche punto interrogativo in merito alla scelta, non certo per la qualità della giocatrice (opposto-ricevitore, in caso di bisogno banda con buon braccio, diversità di colpi e buona fisicità), quanto soprattutto per la giovane età e per la mia visione di alcuni ruoli che ritengo chiave. A un certo punto il binomio sembrava non andare in porto, ma ciò che ha permesso l’accordo è stato il suo grande senso di convinzione nell’accettare le responsabilità di un ruolo di fondamentale importanza”.

“La chiamata della Conad – afferma Chiara Tonini – l’ho vista come una bella opportunità e un buon trampolino di crescita; giocare in una categoria superiore può essere utile sia a livello personale sia per conoscere una pallavolo diversa. Ritengo Alseno una bella piazza per farsi conoscere e migliorare. Il salto dalla B2 alla B1? Cambia il livello di gioco e anche la mentalità, visto che ci si avvicina al professionismo”. Quindi aggiunge. “In questi anni ho giocato da opposta con la possibilità di ricevere, ma posso giocare anche in banda; all’Anderlini sono cresciuta inizialmente come centrale. Di solito lascio scegliere l’allenatore sul mio impiego”. Infine conclude. “Ad Alseno ritrovo Eleonora Fava con cui ho giocato lo sorso anno al Nure Volley e Serena Tosi, mia compagna di squadra a Fiorenzuola: mi fa piacere riaverle nel mio gruppo e mi aiuterà ulteriormente a inserirmi nel nuovo ambiente”. Oltre agli impegni pallavolistici, in agenda Chiara farà i conti tra gli studi universitari in Psicologia e il lavoro.

IL PUNTO SULLA NUOVA CONAD ALSENESE – L’opposta Chiara Tonini è l’ottavo tassello del mosaico gialloblù affidato ai tecnici Alessandro Della Balda e Giacomo Rigoni (vice).Si tratta della terza giocatrice del reparto laterale (insieme alla confermata Serena Tosi e al nuovo arrivo in posto quattro di Sara Gabrielli) e il quinto volto nuovo della rosa (aggiungendosi a Eleonora Fava, Stefania Guaschino (centrali), Giulia Malvicini – palleggiatrice- e alla stessa Gabrielli). Oltre a Serena Tosi, tra le conferme figurano anche l’altra regista Melania Lancini e il libero Martina Pastrenge.

Nella foto (Pallavolo San Giorgio), Chiara Tonini