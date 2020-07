Chiusa la stagione di scherma, bilancio positivo per il Pettorelli: due giovanissimi ai vertici nazionali

«I ranking fotografano una realtà giovanile molto promettente che avrebbe potuto raccogliere altri successi se la stagione agonistica non fosse stata interrotta».

Alessandro Bossalini, maestro e presidente del Circolo di scherma Pettorelli, traccia un bilancio della stagione che la Federazione ha deciso di chiudere, dopo il lungo stop dovuto all’epidemia di coronavirus. Il Pettorelli si trova ai vertici nella categoria Maschietti con Valentino Monaco al terzo posto e con Andrea Bossalini al quinto. Due figli d’arte che portano ai primi posti la scherma piacentina. «Ma buoni risultati nella spada – afferma il Boss – sono venuti anche da Tommaso Bonelli, qualificato tra i Cadetti alle finali nazionali e da Michele Comolatti, che si è ben comportato nelle qualificazioni. Elena Perna, poi, è una garanzia, con la sua qualificazione alle finali nazionali della categoria Open».

Ma la scherma non si ferma e, in attesa del nuovo calendario che la Fis (Federazione italiana scherma) sta preparando, gli atleti «in agosto svolgeranno il ritiro a Ferriere dove potranno di nuovo tornare a tirare, grazie all’annullamento dei divieti per gli sport di contatto. Intanto, invito già i ragazzi le ragazze piacentine al Pettorelli, a settembre, per il mese di prova gratuito per conoscere la scherma». Il Boss ricorda anche Massimo Burgazzi, papà di Matilde, scomparso a causa del terribile Covid-19: «Ci mancherà la sua simpatia e la sua vitalità. Siamo tutti vicini a Matilde che ha dovuto affrontare questa prova durissima».