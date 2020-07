Ciclismo, il VO2 Team Pink riparte in sella dalla cronometro in Veneto

E’ finalmente tempo di ripartenza per il VO2 Team Pink, sodalizio ciclistico piacentino che anche quest’anno concentrerà la propria attività nel settore giovanile femminile proponendo l’intera filiera agonistica (Donne Esordienti, Donne Allieve e Donne Juniores) .

Sabato 11 luglio tre “panterine” Junior pedaleranno in Veneto nella cronometro di Roveredo di Guà (Verona), atteso appuntamento per tornare ad “assaggiare” il clima agonistico dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus. A cimentarsi nella lotta contro il tempo saranno la parmense Giulia Affaticati (classe 2002), la torinese Eleonora Camilla Gasparrini (2002) e l’ossolana Francesca Barale, classe 2003 e al primo anno in categoria.

“Siamo contenti di ripartire – le parole del direttore sportivo Donne Juniores del VO2 Team Pink, Stefano Peiretti – finalmente si è aperta questa possibilità anche per noi, è stata una decisione nata un po’ all’ultimo momento con il ritorno alle gare non perfettamente programmato, come per tutti del resto. C’è tanta voglia di ricominciare, tornare un minimo alla normalità in questa stagione sfortunata. Tutte le nostre ragazze hanno voglia di tornare alle corse, fa parte delle scelte ma dispiace sempre se devi lasciare a casa qualche componente della squadra potendo correre solamente con tre atlete. In ogni caso, nelle prossime settimane ci saranno altre occasioni anche per chi non attaccherà il numero in questa cronometro”.

Quindi aggiunge. “Abbiamo entusiasmo, voglia di correre e di misurarsi con gli avversari per vedere il nostro livello. Le ragazze stanno abbastanza bene, salute e morale sono alti e vedo un gruppo molto affiatato e contento. Sicuramente siamo carichi, speriamo fin da queste prime gare di dimostrare che anche noi siamo lì a lottare insieme agli altri”.