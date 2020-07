Ciclismo, nuovo podio sfiorato per Giosuè Epis (Cadeo Carpaneto)

Ciclismo, nuovo podio sfiorato per Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto)

Come a Imola, quarto posto in volata per lo Juniores bresciano nel circuito dei Monti Coralli a Faenza nell’ambito della rassegna Warm Up Ciclismo 2020-Extragiro

CARPANETO (PIACENZA), 25 LUGLIO 2020 – Stesso piazzamento di Imola e stesso epilogo di gara. Per Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) è nuovamente podio sfiorato, con lo Juniores bresciano che si è messo ancora una volta in evidenza in Romagna, questa volta nella corsa sul circuito dei Monti Coralli a Faenza sempre nell’ambito della rassegna Warm Up Ciclismo 2020-Extragiro. Come all’autodromo imolese, la corsa si è risolta in volata e ha premiato nuovamente il friulano Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Ormelle).

La domenica dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto vedrà una raffica di impegni tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Partendo dall’alto, gli Juniores saranno di scena a Sant’Ermete (Rimini) nella corsa su strada denominata “Trofeo Fratelli Anelli – Speciale 60”. Ad attaccare il numero saranno Giosuè Epis, Andrea Rabba, Gabriele Coloberti, Lorenzo Ghirardi e Sergio Zanolini. Sul versante cronometro, l’Allievo Gabriele Casalini sarà di scena a Morimondo (Milano), mentre l’Esordiente Giuseppe Smecca correrà contro il tempo a Rodigo (Mantova), con il compagno di squadra Francesco Baruzzi di scena nella gara di mountain bike a Rivoli Veronese (Verona).

Rodigo sarà anche il teatro di gara per le ragazze del Cadeo Carpaneto con un poker di presenze: Giulia Raimondi e Martina Naturani per le Allieve e Irma Siri e Camilla Tenca per le Esordienti.

Risultati

Juniores Faenza: 1° Alessio Portello (Borgo Molino Rinascita Ormelle) 79 chilometri in 1 ora 50 minuti 44 secondi, media 42,914 chilometri orari, 2° Lorenzo Peschi (Big Hunter Beltrami Tsa Seanese), 3° Alessandro Motta (CC Canturino 1902), 4° Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto), 5° Ludovico Crescioli (Team Casano), 6° Luca Poggi (P&G GB Junior Team), 7° Tommaso Dati (Gs Stabbia Ciclismo), 8° Nicola Battistello (Team Wilier Chiara Pierobon), 9° Marco Palomba (Autozai Contri Cycling Team), 10° Andrea Busatto (Libertas Scorzè).

Nella foto Rodella, lo Junior Giosuè Epis (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto)