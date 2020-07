Ciclismo, VO2 Team Pink all’assalto del tricolore cronometro Allieve

Avventura tricolore per il VO2 Team Pink, che domani (sabato) sarà di scena nella cronometro di Cerbara di Città di Castello (Perugia), valida per l’assegnazione – in campo femminile – del titolo nazionale Allieve di specialità. In particolare, tre saranno le “panterine” in lotta per l’ambita maglia: la reggiana Elisa Incerti e le piemontesi Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi.

Non assegneranno il titolo, ma saranno comunque gare agguerrite anche quelle contro il tempo per Donne Esordienti e Donne Juniores: nella prima categoria il sodalizio piacentino schiererà la romana Mia Costantini e la reggiana Linda Ferrari, mentre nelle Juniores spazio al trio Francesca Barale (ossolana)-Emma Redaelli-Cristina Tonetti, entrambe brianzole.

Domenica, invece, per altre tre Junior del VO2 Team Pink ci sarà il prestigioso debutto alla Sei Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 UCI a Fiorenzuola (Piacenza).

Sulla pista di casa in maglia piacentina esordiranno la parmense Giulia Affaticati, la torinese Eleonora Camilla Gasparrini e la milanese Aurora Mantovani. Per tutte e tre, domenica gli impegni nello Scratch Under 23 e nella Corsa a punti Donne Elite; impegni aggiuntivi per Gasparrini (lunedì nell’Americana Donne Elite) e per Mantovani (Omnium Donne Elite martedì).