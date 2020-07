Cinema all’aperto, il programma del weekend tra opere prime e classici hollywoodiani

Cinema all’Aperto all’Arena Daturi: ecco il programma del fine settimana.

Si comincia venerdì 24 luglio (ore 21:30) con “Un Giorno di pioggia a New York” (Versione in italiano) pellicola del 2019 di Woody Allen con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

Prima del film verrà proiettato il cortometraggio “Nero su Bianco” (ITA 2018, 14’) di Angelo Frezza alla presenza degli sceneggiatori Corrado Calda e Giusy Càfari Panìco. La trama vede protagonista un politico xenofobo alla ricerca della famiglia del donatore del cuore che gli è stato trapiantato e salvato la vita.

Ingresso: Intero 6€ Ridotto 5€

Sabato 25 Luglio, ore 21.30, verrà proiettato uno dei capolavori di Francis Ford Coppola: “Apocalypse Now” (VM14, Final Cut – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano) con Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall. Gli spettatori potranno vedere la versione restaurata in 4K da American Zoetrope, in collaborazione con L’Immagine Ritrovata (Cineteca di Bologna) presso il laboratorio Roundabout a partire dal negativo camera originale.

Ingresso: 5 euro per tutti

Domenica 26 Luglio, ore 21.30, sarà la volta di “Magari”, film di Ginevra Elkann con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher (1h 44′, ITA-FRA 2020).

Ingresso: Intero 6€ Ridotto 5€

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SETTIMANA PROSSIMA (da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto) – “La prossima settimana – annunciano gli organizzatori della rassegna cinematografica – la programmazione prevede film italiani di spicco, premiati agli ultimi David di Donatello e vincitori di Nastri d’Argento: Pinocchio, basato sul grande classico per ragazzi, e La Dea Fortuna, tredicesimo lungometraggio del regista Ferzan Ozpetek. Troviamo anche tre film vincitori di premi Oscar: 1917, Jojo Rabbit e Piccole Donne; e ancora un film francese, Alice e il Sindaco con Fabrice Luchini. Ricordiamo inoltre Magari, sorprendente opera prima di Ginevra Elkann con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, gradito fuori programma di domenica 26 Luglio. Segnaliamo infine il felice recupero di Parasite, film coreano rivelazione della scorsa stagione cinematografica, annullato per pioggia a inizio luglio e riproposto domenica 2 agosto”.