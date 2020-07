Passaggio di testimone ai vertici della Cisl Parma e Piacenza. Dopo l’addio, annunciato le scorse settimane, di Marina Molinari è stato ufficialmente eletto il nuovo segretario: Michele Vaghini, piacentino di 51 anni.

La decisione è stata formalizzata nella mattinata del 23 luglio in occasione del consiglio generale del sindacato, svoltosi all’ex chiesa del Carmine. “Per me è una giornata emozionante e piena di responsabilità – le parole di Vaghini -. Ringrazio Marina Molinari e la segreteria uscente per tutto quello che hanno fatto per la città, rappresentando la Cisl in maniera egregia. Entro in un momento particolarmente difficile, sia sotto l’aspetto sanitario che quello lavorativo. Un pensiero va a tutte le vittime del covid della nostra provincia, colpita duramente, ma anche a tutte le persone che sono state punto di riferimento importante per la comunità piacentina: operatori socio-sanitari, medici e chiunque lavori nei comparti essenziali per l’economia del Paese”.

di 8 Galleria fotografica Consiglio generale Cisl all'ex Chiesa del Carmine









“Credo che il lavoro da fare sarà duro – la sua considerazione -: probabilmente – vedendo anche gli ultimi scoppi di focolai nella logistica, e non solo – in autunno dovremo prepararci ad un ritorno del covid. Questo significa che bisognerà mantenere alta l’attenzione, anche sotto l’aspetto della sicurezza sul lavoro. C’è poi il tema della ripresa dell’attività scolastica a settembre, che ancora oggi non sappiamo come si articolerà. Ci sono persone con figli che non sanno come dovranno gestire la vita familiare e lavorativa”. Poi uno sguardo sugli impegni futuri: ” Mi piacerebbe parlare di sviluppo e welfare ma anche di turismo, sopratutto dopo il rinvio al 2021 di Parma Capitale della Cultura Italiana, che potrebbe essere opportunità importante anche per il nostro territorio. In generale, vorrei rendere la Cisl un luogo d’ascolto delle esigenze dei cittadini; portare questa organizzazione vicino alla periferie, luoghi non soltanto fisici ma spesso anche stati d’animo delle persone; oltre che concentrarmi sulla contrattazione sociale nei comuni della provincia, per evitare che sussistano forti diseguaglianze tra i cittadini e le persone rappresentate”. “Il lavoro da fare sarà tanto – la sua chiosa -, ma credo che la squadra che mi supporterà ha la giusta competenza e volontà per rappresentare al meglio la Cisl di Parma e Piacenza”.

Prima dell’elezione di Vaghini, il congedo di Marina Molinari che ha posto l’attenzione sul momento emergenziale a livello globale e sulle sfide che sta comportando “Questi ultimi mesi – le sue parole – hanno cambiato le nostre vite e ci hanno fatto capire tante cose. La globalizzazione è un fatto che ci tocca tutti e i grandi problemi del mondo si possono affrontare solo insieme con regole condivise. Siamo stati costretti a ridare un senso alla nostra quotidianità, al lavoro, alle relazioni. Abbiamo capito che la nostra vita è fragile e che lavoro e salute devono essere due parti inscindibili della stessa medaglia: preservare la salute significa preservare il lavoro”.

Alla riunione – coordinata dal segretario generale regionale Filippo Pieri – ha portato i suoi saluti anche il sindaco Patrizia Barbieri “Siamo in un periodo difficilissimo, che richiede risposte urgenti, nuove e diverse – ha commentato -. Tutto ciò va fatto anche a partire dal dialogo tra sindacato e parte istituzionale. Abbiamo un problema attuale ed imminente e per risolverlo non dobbiamo farci trovare impreparati, ma lavorare insieme”.