Colpo Fiorenzuola: preso il centrocampista offensivo Riccardo Stronati

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di avere sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Stronati in vista della stagione 2020/2021.

“Classe 1997 – la presentazione della società -, il centrocampista offensivo originario di Segrate (MI) arriva in rossonero dopo una stagione vissuta a metà tra Inveruno e Savona. Proprio con la società ligure, Stronati ha collezionato 8 presenze nella seconda parte di campionato pre-Covid 19 realizzando 1 rete e fornendo 2 assist ai compagni, mentre con i lombardi aveva collezionato 15 presenze e 4 reti. Stronati ha giocato nell’Under 19 dell’Albinoleffe come sua ultima esperienza giovanile, esordendo in prima squadra con 11 presenze in Serie C. Dopo le esperienze a Monza e Milano City in Serie D, è passato all’Inveruno dove ha disputato la stagione 2018/19 in Serie D con 34 presenze e 11 reti. 180 cm di altezza, Stronati è un giocatore con qualità offensive, tecniche e di inserimento, e sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff già a partire dal ritiro di agosto”.