Comune, ok all’assestamento di bilancio “Altri 3 milioni per investimenti e opere pubbliche”

Il voto del Consiglio comunale di Piacenza ha dato il via finale all’assestamento di Bilancio, quest’anno focalizzato anche sulla verifica delle conseguenze economiche e finanziarie della fase di emergenza Covid-19.

Una verifica, quest’ultima, come evidenziato dall’Assessore al Bilancio Paolo Passoni, svolta con attenzione dalle strutture organizzative del Comune e che ha definito, tra entrate e spese, un saldo negativo limitato a 153.280 euro, coperto dall’avanzo di bilancio disponibile risultante dall’esercizio dell’anno 2019. Oltre a quest’ultima cifra, un importo assai maggiore dell’avanzo disponibile – pari a 2.938.000 euro – è impiegato per finanziare il piano degli investimenti e delle opere pubbliche.

Nel corposo elenco di interventi che vengono finanziati, figurano la manutenzione straordinaria di edifici comunali (500 mila euro) e delle scuole medie inferiori (395mila euro), mentre 200mila euro sono destinati alla manutenzione degli impianti sportivi comunali e 160mila euro alla sistemazione della segnaletica stradale. La parte più ingente, circa la metà dei 3 milioni di euro complessivi, servirà infine per interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi. Ulteriori 182.100 euro dell’avanzo disponibile finanziano un’altra serie di interventi, quali: acquisto di arredi per le biblioteche comunali, in particolare per la sede della Besurica (20.000 euro); manutenzione straordinaria della Galleria Ricci Oddi (47.100 euro); sistemazione della Sala dei Teatini (70.000 euro); acquisto di arredi e mobili per il Museo Civico (10.000 euro); realizzazione del centro prelievi a Sant’Antonio (35.000 euro).

Questi ulteriori interventi portano il totale degli investimenti, definito nell’assestamento di bilancio approvato, alla cifra complessiva di 3.091.139 euro. Somma alla quale si aggiungono 838.820,71 euro che, derivanti da contributi statali e regionali, sono vincolati nella loro destinazione di utilizzo. In particolare si tratta di opere (antincendio) di adeguamento degli edifici scolastici (70mila euro), piste ciclabili (248.820 euro) e adeguamento delle aree didattiche a seguito dell’emergenza COVID -19.

“Come ho avuto modo di evidenziare sia in Commissione che in Consiglio comunale – commenta l’Assessore al Bilancio, Paolo Passoni – si tratta di un provvedimento che “libera” altri 3 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione, per proseguire il piano di interventi di manutenzione e riqualificazione della città. Senza dimenticare che, dei fondi dell’avanzo di bilancio 2019, altri 900mila euro sono destinati alla riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche. Ringrazio gli uffici per il grande impegno messo sia nella verifica dei conti a seguito dell’emergenza sanitaria, sia nella predisposizione di questa serie di interventi che costituiscono un importante contributo per la ripresa del nostro territorio, così profondamente colpito dal Covid-19”.