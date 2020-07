Conad Alsenese, venerdì il pre-raduno con giocatrici, staff tecnico e dirigenti

Una tradizione degli ultimi anni che si rinnova, un modo per iniziare a prendere confidenza con le persone e i ruoli in vista della nuova stagione. In casa Conad Alsenese, luglio fa rima non solo con il mercato, ma anche con il pre-raduno, una giornata “zero” gialloblù che rappresenta un assaggio in vista della nuova annata pallavolistica. Per società, staff tecnico e giocatrici, l’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio alle 19 al palazzetto di Alseno, la “casa” della Pallavolo Alsenese per allenamenti e gare del prossimo campionato di B1 femminile.

Il programma del pre-raduno prevede le prime parole della stagione da parte della società guidata dal presidente Stiliano Faroldi e che quest’anno, oltre alla conferma del direttore sportivo Luca Baldrighi, ha visto anche l’arrivo nella carica di direttore generale dell’ex campionessa bulgara Elena Nenkovska Koleva. Inoltre, ci saranno anche i primi dialoghi tra le ragazze e lo staff tecnico guidato dal nuovo allenatore Alessandro Della Balda, coadiuvato dal confermato vice Giacomo Rigoni. La giornata si concluderà con le foto di rito e un aperitivo insieme.