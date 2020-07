Sono terminati a Piacenza i lavori rifacimento della rampa che conduce dal parcheggio di via IV Novembre al Pubblico Passeggio.

Un intervento di riqualificazione – presentato ufficialmente dal sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi, affiancati dal consigliere comunale Francesco Rabboni – che aveva il duplice obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e il decoro della struttura.

I lavori, del valore di circa 25 mila euro e partiti nel mese di maggio, sono stati realizzati da una ATI che si è aggiudicata l’appalto comunale: la nuova struttura, di dimensioni simili a quella precedente, è realizzata in ferro, al pari dei parapetti, con pavimentazione in legno: viene quindi restituita ai cittadini che potranno utilizzarla per raggiungere il Pubblico Passeggio con carrozzelle, biciclette e passeggini.