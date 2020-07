Confapi saluta il Prefetto “Ha sempre supportato il tessuto economico e imprenditoriale”

Nel Palazzo di Governo, il Prefetto di Piacenza, Maurizio Falco, ha incontrato il Presidente di Confapi Industria Piacenza – e Vice Presidente nazionale Confapi – Cristian Camisa.

Camisa – fa sapere la Prefettura – ha ringraziato il Prefetto per il “supporto sempre mostrato verso il tessuto economico ed imprenditoriale”, nonché “per il sapiente equilibrio nel gestire le difficoltà dell’emergenza Covid nell’interesse della comunità piacentina”. Nell’occasione ha consegnato una targa ricordo a nome dell’Associazione rappresentata.

Il Prefetto Falco ha ringraziato per il dono e ha ribadito che, “in questi nuovi tempi, la Prefettura non può che vivere il proprio ruolo in modo nuovo, in stretta sinergia con gli attori del mondo economico e sociale, in primis imprenditori ed organizzazioni sindacali, che partecipano allo sviluppo e alla coesione della comunità”.