Confedilizia “La scadenza per il pagamento dei contributi di bonifica è il 31 ottobre”

L’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza precisa in una nota che “la scadenza per effettuare il versamento dei contributi di bonifica relativi all’anno 2020 è – come già comunicato nei giorni scorsi – il 31 ottobre prossimo, nonostante sugli avvisi di pagamento fatti recapitare dal Consorzio in questi giorni ai proprietari e sui relativi modelli per effettuare il versamento sia riportata l’originaria scadenza del 31 luglio 2020”.

“L’avviso della proroga della scadenza al 31 ottobre – affermano – è riportato all’interno della documentazione inviata ma in modo non facilmente ed immediatamente percepibile. A conferma di ciò anche le numerose richieste di chiarimento in merito pervenute all’Associazione dei proprietari. La sospensione fino al 31 ottobre è stata ottenuta dalla Confedilizia piacentina che, diversi mesi fa, aveva fatto richiesta al Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica affinché provvedesse, per il 2020, allo sgravio o appunto alla sospensione dei contributi di bonifica che gravano sugli immobili di Piacenza e provincia, in considerazione della gravissima emergenza sanitaria ed economica in atto nel nostro territorio e della fiorente situazione del bilancio del Consorzio”.