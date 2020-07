“Conferma Baldino, nessun confronto tra Bonaccini e la Conferenza Socio Sanitaria”

Intervento di Gabriele Girometta, commissario provinciale Forza Italia Piacenza

Forza Italia Piacenza esprime con forza alcune considerazioni a seguito della riconferma, da parte del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, del Direttore Generale dell’ASL di Piacenza Luca Baldino. Non c’è stato un confronto istituzionale tra Bonaccini e i Sindaci della Conferenza Socio Sanitaria, come noi avevamo motivatamente richiesto, per far sì che potessero essere illustrate le mutate esigenze della sanità piacentina dopo aver purtroppo toccato con mano le carenze emerse dopo la pandemia da Covid 19.

Bonaccini ha esercitato d’impero i suoi poteri di nomina del Direttore Generale dando delle linee guida di mandato che, se analizzate in dettaglio, dicono ben poco di nuovo, scontentando le aspettative del territorio piacentino.

Un plauso invece lo rivolgiamo al Presidente della Conferenza Socio Sanitaria Lucia Fontana che, unitamente ai Sindaci Capo Distretto Patrizia Barbieri, Romeo Gandolfi e agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza stessa, hanno scelto di mantenere una linea politica improntata al dialogo e alla collaborazione istituzionale, che ha visto accettare la riconferma del Direttore Generale Luca Baldino ma al tempo stesso ha stilato un documento riassuntivo di tutte quelle che sono le esigenze sanitarie del territorio piacentino, dai presidi ospedalieri attuali al nuovo ospedale di Piacenza e a tutta la medicina territoriale compresi i medici di medicina generale.

Giustamente tale documento verrà sottoposto a breve al Presidente Bonaccini che finalmente dovrà esprimersi con chiarezza sulle reali intenzioni della Regione di fare investimenti su Piacenza, concordando con i Sindaci tempi e modi di attuazione dei programmi. Forza Italia auspica che questi passaggi possono avvenire a breve ma soprattutto auspica che la Regione ascolti le richieste dei Sindaci piacentini che, durante questi mesi difficili legati alla situazione pandemica, hanno potuto comprendere e sanno con precisione di cosa il territorio ha bisogno. Auspichiamo altresì che anche le altre forze politiche del piacentino seguano la nostra azione politica con spirito dialogante per migliorare l’offerta sanitaria di Piacenza e Provincia.”