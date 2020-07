Conferme per A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 con Davide Zucchi

Davide Zucchi resterà in forze al A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 anche per la stagione 2020/2021, in attesa della decisione sul ripescaggio in Serie B Old Wild West per meriti sportivi ottenuti sul campo nella scorsa stagione.

Nella scorsa stagione Zucchi ha continuato il suo percorso di crescita nella società gialloblu, con 1,9 punti a partita nei minuti a lui dedicati.

La prossima sarà una stagione di recupero per Davide, al rientro dopo un problema di salute che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco da poco prima dell’inizio della pandemia Covid-19.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 intende iniziare il lavoro di recupero con Davide, attendendo il suo ritorno al 100% nel corso delle prime settimane di allenamento. Fiorenzuolano di nascita, può continuare a portare entusiasmo e capacità all’interno del gruppo di lavoro, con la batteria dei giovani ”piacentini” alla corte dei Bees che raddoppia dopo la conferma di Umberto Livelli.