Covid, 2 positivi in discoteca. Ausl “Se presenti nella notte tra 24 e 25 luglio, fate tampone”

L’Azienda Usl di Piacenza ha ricevuto da un laboratorio privato la notifica di due casi positivi di coronavirus, uno dei quali, arrivato in tempo utile per essere comunicato alla Regione, è presente nel bollettino di aggiornamento regionale del pomeriggio (l’altro in quello di domani).

Durante l’indagine epidemiologica svolta dall’Igiene pubblica è emerso che le due persone hanno frequentato, precedentemente alla comparsa di lievi sintomi, la discoteca Paradise di Piacenza, per la quale il Comune di Piacenza intanto ha disposto la chiusura per 4 giorni. Per questo, a fini precauzionali, l’Azienda Usl invita tutti coloro che erano presenti nel locale nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, a prendere contatto con il dipartimento di Sanità pubblica per effettuare un tampone.

E possibile farlo scrivendo una mail con nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico a malinfpc@ausl.pc.it o chiamando i numeri di telefono: 0523.317930 (venerdì 31 luglio fino alle ore 18 e sabato 1 agosto dalle 8 alle 12), o 0523.317830, (venerdì 31 luglio fino alle ore 18, sabato 1 agosto dalle 8 alle 17 e domenica 2 agosto dalle 8 alle 14). Entrambi i numeri saranno poi contattabili lunedì dalle ore 8 alle 18.

Nel caso fossero presenti sintomi, occorre invece rivolgersi al proprio medico di famiglia o, durante il fine settimana, al servizio di continuità assistenziale (0523.343000).