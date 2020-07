Cura della pelle: i consigli pratici

Per avere un aspetto sempre impeccabile occorre prendersi cura della pelle in maniera costante e soprattutto efficace. Purtroppo l’errore è sempre dietro l’angolo, così come le cattive abitudini che possono essere davvero molto dannose.

Il primo concetto da imporre bene nella propria mente è che occorre scegliere per prodotti di qualità come quelli Avène . Ma procediamo con ordine e partiamo dalla base. Qual è la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo? Ci laviamo la faccia! Uno dei primi consigli è quello di farlo con acqua fredda. Il nostro viso, infatti, ha bisogno di acqua fredda che aiuta immediatamente a diminuire i segni di stanchezza e restringe i pori.

Al contrario l’acqua calda dilata i vasi sanguigni, provocando così possibili rossori, rischio reso ancora maggiore se si è soggette all’acne o alla rosacea. L’acqua per lavarci, ma anche da bere. Bevendo almeno due litri di acqua al giorno riusciremo a riequilibrare l’apporto di liquidi nel vostro organismo, potrete allora passare a una serie di prodotti naturali per curare la pelle del viso: tra questi, l’olio di cocco è considerato tra i migliori per nutrire la vostra pelle secca e arrossata. Considerate, sempre per le loro grandi caratteristiche nutrienti, anche la pappa reale e il lattato di sodio.

Anche l’alimentazione recita un ruolo fondamentale. Ci sono alimenti che non assumiamo a sufficienza e che aiutano la rigenerazione cutanea e altri invece che la compromettono facilitando la comparsa di rughe e impurità. L’importante per avere una pelle sana e luminosa è assumere vitamine, alcune delle quali rivestono un ruolo essenziale per la salute ed il benessere della pelle. Il tè verde, i legumi, la verdura in generale (pomodori, carote, ecc.), hanno proprietà antiossidanti, combattono l’azione dei radicali liberi, dell’invecchiamento cutaneo e rigenerano la pelle colpita da eccessivo stress. In ultima analisi per una pelle perfetta bisogna bere tanta acqua, come detto prima, e riposare almeno otto ore al giorno: fa bene non solo alla nostra pelle ma anche al sistema nervoso e riduce l’irritabilità.

I migliori prodotti