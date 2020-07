Da lunedì chiusura notturna per un tratto della tangenziale sud

Per oltre tre settimane la tangenziale Sud Ovest di Piacenza – nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con Via Turati e quella con la Statale 45 di val Trebbia (Rotatoria Galleana) – chiuderà nelle ore notturne.

Per consentire programmati lavori di consolidamento del corpo stradale e di ripresa della pavimentazione bituminosa è stata disposta l’interruzione della circolazione veicolare dalle ore 21 alle ore 6 di ogni giorno lavorativo nel periodo dal 6 luglio al 1° agosto e l’istituzione del limite di velocità a 50km/h dalla progressiva chilometrica 6+300 alla progressiva chilometrica 8+750. L’amministrazione provinciale precisa che per quanto concerne i veicoli leggeri, possono essere utilizzate le strade del centro abitato di Piacenza, mentre non è possibile per i mezzzi pesanti che dovranno utilizzare la viabilità extraurbana esistente.

“Questo cantiere, seppur impattante sulla circolazione stradale, è indispensabile per garantire il miglioramento delle condizioni del piano viabile – spiega Davide Marenghi, dirigente del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza -. “Si è deciso, congiuntamente al Comune di Piacenza, date le caratteristiche dell’intervento che non consentono di operare in presenza di traffico, di effettuare i lavori durante il periodo in cui viene ipotizzato il minor impatto: orario notturno, periodo estivo.” Il servizio viabilità della Provincia assicura che “verranno poste in essere tutte le attenzioni per ridurre al minimo i disagi” e che “si opererà per cercare di diminuire al minimo i giorni dell’intervento”.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PROVINCIA

Provinciale Prato Barbieri – Per lavori lungo la strada provinciale n. 15 di Prato Barbieri viene disposta l’interruzione della circolazione nei giorni lavorativi, dalle ore 7.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18, dal 6 al 17 luglio 2020, in vari tratti di cantiere, non superiori a metri 1.500, da Bettola a Guselli (Comuni di Bettola e Morfasso).

Provinciale Val d’Arda – Per lavori di pulizia e fissaggio reti di protezione in tratti vari lungo la Strada Provinciale n° 21 si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dalle ore 7 alle ore 20 del 7 luglio 2020, al km 5+300 circa.

Provinciali Stadera e Montalbo – Per lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in vari tratti lungo le strade provinciali n. 45bis di Stadera e n. 44 di Montalbo si dispone l’interdizione al transito, dalle ore 7 alle ore 19 di ogni giorno lavorativo, per il periodo dal 6 al 10 luglio 2020.