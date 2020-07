Dal 100 e lode al primo lavoro, complimenti a Samanta futura matricola della Cattolica

L’esame di maturità al venerdì, conclusosi con il massimo dei voti possibili 100 e lode, e l’inizio del primo lavoro – con contratto regolare – il lunedì successivo, nello studio professionale che l’aveva ospitata durante l’alternanza – scuola lavoro.

Ma i progetti per il futuro di Samanta Zabarella (nella foto di classe è la ragazza al centro, maglietta bianca e pantaloni neri), fresca di diploma all’istituto Volta di Castelsangiovanni, non si fermano qui: è infatti intenzionata a iscriversi all’università Cattolica di Piacenza, mettendosi alla prova come studentessa lavoratrice. Non stupisce quindi che le sue insegnanti ne abbiano voluto elogiarne pubblicamente il merito e la forza di volontà.

Nel giudizio finale di Samanta, infatti, si legge “dalla preparazione solida e approfondita in tutte le discipline che concorrono a formare il suo profilo di indirizzo; capace di muoversi con prontezza tra diversi temi proposti, di argomentare, analizzare criticamente e correlare i diversi piani disciplinari nonché di riflettere sulle esperienze personali e sul contesto sociale”. Sempre presente alle iniziative proposte dalla scuola in modo propositivo e attivo, dalla redazione del giornalino, alla attività di peer tutoring nei confronti dei compagni e di altri studenti; protagonista delle attività di orientamento. Tanto desiderosa di conoscere e tanto appassionata alle materie di indirizzo da trovare molto interessante anche una noiosissima lezione di tre ore sulle redazione dei bilanci comunali”.

E soprattutto poco propensa a perdere tempo: davvero complimenti a Samanta.