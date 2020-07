Dal 3 al 5 luglio alla Marina di Loano il PreMeeting di Rimini. Eventi online

Dal 3 al 5 luglio la Marina ospita la quinta edizione del PreMeeting di Loano organizzato dall’associazione Cara Beltà. Preludio alla kermesse dedicata all’“amicizia fra i popoli” organizzata dalla Fondazione Meeting di Rimini, l’edizione 2020 sarà prevalentemente online.

Trasmessa in diretta web sul sito https://www.carabelta.it/ e sui social https://www.facebook.com/PreMeeting/, la manifestazione quest’anno ha come tema la celebre frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel, “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”. I nomi più importanti del panorama culturale, sociale, religioso ed economico nazionale dialogheranno su quella meraviglia destata dalla realtà e senza la quale tutto diventerebbe opaco e scontato. Nell’epoca del nichilismo diffuso, in cui l’insensatezza è come un fumo passivo che respiriamo senza neanche capire qual è l’origine del nostro sottile disagio, tutto il problema umano – e con esso i tanti problemi del mondo – si concentrano in questa possibilità di stupirci ancora.

Ad aprire la manifestazione sul tema della meraviglia saranno il presidente della Fondazione Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, e il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, don Marco Pozza, che porterà la sua testimonianza della vita dal carcere, dove in una condizione drammatica, tra uomini che hanno commesso delitti e reati gravissimi, si può ancora incontrare la speranza di una nuova vita. Si continua sabato 4 luglio con due appuntamenti: alle 18, Ernesto Olivero, fondatore Sermig, Andrea Franchi, presidente Banchi di Solidarietà, e Martina Isoleri, consigliere comunale Albenga, dialogheranno sul tema “Rispondere al bisogno per condividere il senso della vita”; mentre alle alle 21.15, don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Mauro Magatti, docente di sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Chiara Giaccardi, docente di sociologia della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, parleranno seguendo come filo conduttore “Il risveglio dell’umano”. Nell’occasione don Julián Carrón presenterà il suo libro Il risveglio dell’umano, nato dalla sfida che la realtà del Coronavirus ha posto all’umanità.

Il PreMeeting calerà il sipario domenica 5 luglio. A chiudere i lavori saranno, alle 18, Amedeo Capetti, medico infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Greta Stella, fotografa e volontaria Croce Rossa, recentemente nominata Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella, che nell’incontro dal titolo “Testimonianze da un tempo vertiginoso” racconteranno la loro esperienza dell’emergenza sanitaria vissuta in prima persona. Alle 21.15 sarà invece la volta di Fausto Bertinotti, politico e scrittore, Massimiliano Salini, Eurodeputato, e Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà, che discuteranno su “Quale futuro per l’Europa?”.

Gli eventi di sabato e domenica saranno trasmessi, dalle 21 e 15, sulla pagina Facebook di PiacenzaSera.it