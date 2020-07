Dal 6 luglio riaprono al pubblico (su appuntamento) le sedi dei servizi sociali

Dopo mesi di costante attività da remoto, riprendono a Piacenza a partire da lunedì 6 luglio (solo su appuntamento) le attività in presenza degli operatori dei Servizi Sociali comunali e degli sportelli informativi InformaSociale e InformaFamiglie&Bambini.

Gli appuntamenti – di durata fissa, per consentire la necessaria sanificazione dei locali tra un utente e l’altro – si terranno nelle abituali giornate di ricevimento del pubblico previste dai vari uffici (per l’area Anziani le assistenti sociali saranno disponibili tutti i giorni). Ad ogni utente, all’ingresso degli uffici, sarà misurata la temperatura da un addetto alla sorveglianza e sarà richiesto di osservare le misure di contrasto Covid 19 (distanza interpersonale, uso della mascherina e del gel idroalcolico). All’appuntamento dovranno presentarsi solo gli interessati, con l’unica eccezione dei cittadini disabili, anziani o minori che potranno essere accompagnati.

Per fissare un appuntamento sarà necessario chiamare la propria assistente sociale all’abituale contatto (reperibile sul sito comunale nelle pagine degli uffici, quale ad esempio la seguente: www.comune.piacenza.it/comune/uffici/servizi-sociali/promozione-dell-integrazione-sociale/assistenti-sociali-area-adulti-e-stranieri), evitando di recarsi presso gli uffici con il rischio di creare inutili e pericolosi assembramenti.

Per prendere appuntamento con gli Sportelli InformaSociale e InformaFamiglie&bambini occorre contattare direttamente i seguenti uffici: Sportello Informafamiglie “Galleria del Sole”, Galleria del Sole n. 40 – Centro civico Farnesiana, tel. 0523/492380, e-mail informafamiglie@comune.piacenza.it, orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30; Sportello Informafamiglie “La Primogenita”, via La Primogenita n. 19, tel. 0523/332290, e-mail informafamiglie@comune.piacenza.it, orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18; InformaSociale via Taverna, 39 tel. 0523 492731 – email: informasociale@comune.piacenza.it, orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 (al sabato lo sportello sarà chiuso dal 18 luglio al 29 agosto compreso); InformaSociale – Polo Disabilità/CAAD via XXIV Maggio, 28 (3° piano) tel: 0523 492022 – email: informahandicap@comune.piacenza.it, orari: lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, martedì chiuso, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: lo sportello InformaSociale (0523 492731) per la sede di via Taverna 39, lo Sportello InformaSociale (0523 492022) per la sede di via XXIV Maggio 28, il punto informativo (0523 492222) per la sede di via Martiri della Resistenza 8.